فودافون تكشف أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. تبدأ من 95 جنيه



كشفت فودافون عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي بأكثر من نوع والتى تبدأ من 95 جنيه، حيث يواصل الكثير من عملاء فودافون تساؤلاتهم عن باقات الإنترنت الأرضي، لذلك يستعرض تحيا مصر باقات النت الأرضي من فودافون بمختلف أنواعها والأسعار وحجم الميجاباتيس لكل باقة.

باقات 16 ميجابت للنت الأرضي من فودافون

- باقة 16 ميجابت/ثانيه 100 جيجابايت ،المتاح للاستهلاك: 100 جيجا بايت، السعر: 160 جنيه

- باقة 16 جيجابت/ثانيه 200 جيجابايت، المتاح للاستهلاك 200 جيجا بايت، السعر 260 جنيه

- باقة 16 ميجابت/ثانيه 500 جيجابايت، المتاح للاستهلاك 200 جيجا بايت، السعر 500 جنيه

ويتم اضافة ضريبة 14% علي كل خطط الاسعار.

باقات الانترنت الأرضي من فودافون

سرعة 16 ميجابت \ باقة 100 جيجا بايت بتكون بـ 160 جنيه وبعد انتهاء الباقة السرعة بتقل لـ 1 ميجا حتي 10 جيجابايت وبعدها السرعة هتقل لـ 256kbps

سرعة 16 ميجابت \ باقة 200 جيجابايت بتكون بـ 260 جنيه وبعد انتهاء الباقة السرعة بتقل لـ 1 ميجا حتي 15 جيجابايت وبعدها السرعة هتقل لـ 256kbps

سرعة 16 ميجابت \ باقة 500 جيجا بايت بتكون بـ 500 جنيه وبعد انتهاء الباقة السرعة بتقل لـ 1 ميجا حتي 20 جيجابابت وبعدها السرعة هتقل لـ 256kbps



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أسعار نت adsl فودافون المنزلي غير محدودة

سعر نت adsl فودافون المنزلي سرعة 1 ميجا بـ 95 جنيه.

سعر نت adsl فودافون المنزلي سرعة 2 ميجا بـ 140 جنيه.

سعر نت adsl فودافون المنزلي سرعة 4 ميجا بـ 220 جنيه.

سعر نت adsl فودافون المنزلي سرعة 8 ميجا بـ 350 جنيه.

يتم اضافة ضريبة 14% علي كل خطط الاسعار.

