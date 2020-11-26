بمناسبة البلاك فرايداي.. تحيا مصر ينشر أحسن عروض أورنج



قدمت أورنج العديد من العروض بمناسبة البلاك فرايداي سواء خصومات على الموبايلات أو الباقات أو الخدمات المختلفة التى تقدمها أورنج لدعم عملائها، ويوضح تحيا مصر أفضل عروض أورنج المطروحة في الجمعة السوداء.





والجدير بالذكر أن خصصت أورنج خصومات عند الشراء من استخدم تطبيق My Orange واكسب اكتر، قائلة "احصل على هدايا حتى 3500 ميجابايت ووحدة لما تشحن وتدفع الفواتير وتشترك في باقات الإنترنت الاضافية وتستخدم عرض البروموكود".

