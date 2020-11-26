قدمت أورنج العديد من العروض بمناسبة البلاك فرايداي سواء خصومات على الموبايلات أو الباقات أو الخدمات المختلفة التى تقدمها أورنج لدعم عملائها، ويوضح تحيا مصر أفضل عروض أورنج المطروحة في الجمعة السوداء.
والجدير بالذكر أن خصصت أورنج خصومات عند الشراء من استخدم تطبيق My Orange واكسب اكتر، قائلة "احصل على هدايا حتى 3500 ميجابايت ووحدة لما تشحن وتدفع الفواتير وتشترك في باقات الإنترنت الاضافية وتستخدم عرض البروموكود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة البلاك فرايداي.. تحيا مصر ينشر أحسن عروض أورنج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.