كنيسة العذراء بديرمواس تضع شروطا لحضور قداس غدا الجمعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة، فى بيان لها، إن القداس يبدأ من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا، وتغلق الأبواب مع رن جرس تقديم الحمل، والاستعداد، والتناول من الأسرار الإلهية، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُتبعة.

وأكدت الكنيسة، أنه لن يتم قبول أحد ممن حضروا قداس الأحد الماضى؛ وذلك ﻹعطاء فرصة لغيرهم لحضور القداس والتناول من الأسرار المقدسة.