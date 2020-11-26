جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة، فى بيان لها، إن القداس يبدأ من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9.30 صباحا، وتغلق الأبواب مع رن جرس تقديم الحمل، والاستعداد، والتناول من الأسرار الإلهية، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُتبعة.
وأكدت الكنيسة، أنه لن يتم قبول أحد ممن حضروا قداس الأحد الماضى؛ وذلك ﻹعطاء فرصة لغيرهم لحضور القداس والتناول من الأسرار المقدسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنيسة العذراء بديرمواس تضع شروطا لحضور قداس غدا الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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