وزير العدل يوجه بتكريم المحضرين المتميزين بالمحاكم الابتدائية

جدة - نرمين السيد - وشملت المحاكم: بورسعيد وبنى سويف وجنوب أسيوط وشبين الكوم وشرق طنطا وأسوان، تقديرا لتميزهم عند فحص أعمالهم، وتفانيهم فى أداء واجبهم الوظيفى على النحو المطلوب، وفى المواعيد المناسبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة العدل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحاكم، وتحفيز العاملين به فى سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة.