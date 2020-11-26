بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية تدعم الأطقم الطبية

جدة - نرمين السيد - زار القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، يرافقه القس بولس عوض، والقس مرقس حليم، اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لتقديم بدل واقية ومهمات طبية.





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