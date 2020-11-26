صور .. الفريق أول محمد زكى يبحث مع وزير دفاع العراق أوجه التعاون المشترك

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ثم عقد الجانبان لقاء تناول سبل دعم أوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات.
وأكد الفريق أول محمد زكى خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة وزير دفاع جمهورية العراق لمصر، والتى تأتى فى إطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع جمهورية العراق، ولا سيما فى المجال العسكرى، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.
من جانبه، أكد وزير دفاع جمهورية العراق على امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود، التى تبذلها من أجل الحفاظ على الإستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى حرصه على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والعراقية.
أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى.
حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى بالقاهرة والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة.
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