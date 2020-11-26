فيديو.. ختام التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك «جسر الصداقة - 3 »

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة فيديو ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك "جسر الصداقة - 3 " الذى تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.





وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية شملت العديد من تشكيلات الإبحار وكذا الدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوى بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلاً على تنفيذ تدريب فرض التحكم البحرى على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة ، وكذا التدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء. واختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التى أبرزها التدريب، كما تم تنظيم مؤتمراً صحفياً لقادة الوحدات من الجانبين المصرى والروسى استعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية.

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