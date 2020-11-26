رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة ليلى سويف وابنتها بسبب ادعاءاتهما

جدة - نرمين السيد - رغم كل ما يقدم لها مع كل زيارة لابنها علاء عبد الفتاح إلا أنها لا تكف عن كيل الاتهمات للجميع. إنها ليلى سويف التى تثير هى وابنتها منى سيف، بصفة مستمرة جدلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، وهو ما حرك رواد السوشيال ميديا ضدهما.





تعبر ليلى سويف عن استيائها فى كل مرة، وتتنكر ما تقدمه وزارة الداخلية وقطاع السجون، رغم تأكيدات العديد من المصادر، بأن هناك تسهيلات تقدم لهما فى كل الزيارات، وأيضا ابنتها منى التى تسير على دربها.

ما تنشره ليلى وابنتها على مواقع التواصل تحول ضدهما مؤخرا، فبدورهم وجه مستخدمو وسائل التواصل رسائل حادة لهما قائلين: "فعلا خيرا تعمل شرا تلقى، وهناك من قال "إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا".

فى الوقت نفسه كشفت مصادر، أنهما تذهبان فى زيارة كل أسبوع إلى السجن، ويقومان بتسليم البطاطين بأنفسهم، ويتم معاملتهم بطريقة جيدة، ورغم ذلك يقولون أنهم ممنوعون من الزيارة، وأن علاء وليلى يعانون من البرد!

كما وجه بعض رواد السوشيال ميديا أسئلة عن مصادر دخلهم، وطالب آخرين بتصوير ليلى سويف وابنتها منى سيف، فى أثناء زيارتهما لعلاء وسناء فى السجن حتى يرى الجميع طريقة معاملتهما؟.

وناشد آخرون السلطات القضائية التحقيق مع منى سيف، لأنها أساءت للنائب العام شخصيا على فيسبوك، وفى المقابل رفضت قيام صحيفة بتناول خبر إدراج أخيها على قوائم الإرهاب.

وتساءل رواد السوشيال ميديا قائلين: "هل الحرية أن تسبى الآخرين كيفما تشاءين، لكن حينما يمارس الآخرين دورهم هنا تكون انتهاك لحقوق الإنسان؟".