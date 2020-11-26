تعبر ليلى سويف عن استيائها فى كل مرة، وتتنكر ما تقدمه وزارة الداخلية وقطاع السجون، رغم تأكيدات العديد من المصادر، بأن هناك تسهيلات تقدم لهما فى كل الزيارات، وأيضا ابنتها منى التى تسير على دربها.
ما تنشره ليلى وابنتها على مواقع التواصل تحول ضدهما مؤخرا، فبدورهم وجه مستخدمو وسائل التواصل رسائل حادة لهما قائلين: "فعلا خيرا تعمل شرا تلقى، وهناك من قال "إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمردا".
فى الوقت نفسه كشفت مصادر، أنهما تذهبان فى زيارة كل أسبوع إلى السجن، ويقومان بتسليم البطاطين بأنفسهم، ويتم معاملتهم بطريقة جيدة، ورغم ذلك يقولون أنهم ممنوعون من الزيارة، وأن علاء وليلى يعانون من البرد!
كما وجه بعض رواد السوشيال ميديا أسئلة عن مصادر دخلهم، وطالب آخرين بتصوير ليلى سويف وابنتها منى سيف، فى أثناء زيارتهما لعلاء وسناء فى السجن حتى يرى الجميع طريقة معاملتهما؟.
وناشد آخرون السلطات القضائية التحقيق مع منى سيف، لأنها أساءت للنائب العام شخصيا على فيسبوك، وفى المقابل رفضت قيام صحيفة بتناول خبر إدراج أخيها على قوائم الإرهاب.
وتساءل رواد السوشيال ميديا قائلين: "هل الحرية أن تسبى الآخرين كيفما تشاءين، لكن حينما يمارس الآخرين دورهم هنا تكون انتهاك لحقوق الإنسان؟".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة ليلى سويف وابنتها بسبب ادعاءاتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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