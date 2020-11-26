جدة - نرمين السيد - انطلق، اليوم الخميس، أول فوج سياحى من حزب الوفد إلى منطقة مشروع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمنطقة الأراضى المقدسة بجبل موسى ودير سانت كاترين، بتنظيم من مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.





وشارك فى الفوج السياحى عدد من قيادات وشباب وأعضاء الحزب بالمحافظات، ويأتى ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ. يذكر أن مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام، يعد من المشروعات الوطنية الكبرى التى ستقوم بتنمية شاملة فى سيناء، ما يجعل سيناء قبلة السياحة الدينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوفد يطلق الفوج السياحى الأول لمشروع التجلى الأعظم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.