السفير محمد عرفى يستقبل وزيرى الإسكان والتعمير والشباب والرياضة بجيبوتى

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير المصرى فى جيبوتى محمد مصطفى عرفى، كل من وزيرة الإسكان والتعمير "أمينة حمد"، ووزير الشباب والرياضة "حسن كامل"، فى إطار العمل على تعزيز العلاقات المصرية الجيبوتية ومتابعة برامج التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.





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