صاحب تاريخ مشرف .. مارجريت عازر تنعى الدكتور حافظ أبو سعدة

جدة - نرمين السيد - نعت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببالغ الحزن والمواساة الفقيد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الذى وافته المنية، اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.





وقالت عازر، خلال البيان الصادر عنها، إن الدولة المصرية اليوم خسرت ناشطا حقوقيا كبيرا، حرص دائما على تقديم كافة الحقوق للمواطنين، وله تاريخ مشرف يذكر له خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه كان يعارض دائما جماعة الإخوان الإرهابية. وتتقدم عازر، بخالص التعازى والمواساة لـ نهاد أبو القمصان، أرملة المغفور له ولأسرته، داعية الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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