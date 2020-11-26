هبة تراضى : أزمة كورونا منحتنا الفرصة لإعادة بناء اقتصاد المستقبل

جدة - نرمين السيد - أعدت الدكتورة هبة تراضى واصل، رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين التنظيم وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار دراسة بشأن التغيير السياسى والتنمية الاقتصادية من منظور الحزب، والتى تضمنت إشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، بالاقتصاد المصرى، واختيار مصر من قبل منتدى بلومبيرج، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة فى المنطقة عقب جائحة كورونا.





وقالت: "إنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، لو كان الاقتصاد هو الإنتاج وتوزيع الثروة فإن ذلك يرتبط تماماً بالسياسة والعدل بطبيعة الحال، موكدة أن البدائل المختلفة لحل أية مشكلة اقتصادية يتم اتخاذها بقرار سياسى، ولا يمكن تصور حدوث عدالة اجتماعية من دون تغيير سياسى ديمقراطى يتمتع بالكفاءة، ويسمح لكل الأحزاب فى المجتمع بالحوار والتنافس".

وأضافت رئيس اللجنة الأقتصادية بالمصريين الأحرار، أن التغيير السياسى يدعم الإصلاح الإقتصادى، ومتخذ القرار الاقتصادى يجب أن يكون على علم بما يحدث سياسياً على مستوى المجتمع ، فإن المشاركة السياسية يجب أن تتغير من فكرة كونها اختياراً أو مطلباً إلى أنها اختيار عملى ، لإن التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى لا يجب أن يتم بمعزل عن السياسى.

وأشارت إلى أن العالم شهد تحولات اقتصادية كبيرة وسريعة وبالأخص بعد أزمة جائحة كورونا التى احدثت تعاون اقتصادى سياسى - اجتماعى مُستدام فقد ساهمت جائحة كورونا فى حل أزمة المناخ وكذا تم توفير فرص للعمل بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اثناء إعادة هيكلة البنية التحتية لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة على الأمد الطويل.

وأستطردت تراضى، أن "أزمة كورونا اعطتنا فرصة لإعادة بناء اقتصاد المستقبل، خلافاً عما ساهمت فيه بشأن سرعة تطبيق التحول نحو تطبيق الاقتصاد الرقمى وهو الذى ساهم فى دخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الإقتصادية المصرية، وساهم بشكل مباشر فى توفير فرص عمل من أجل مستقبل اقتصادى مُجتمعى مُستدام، وهو ما سيعطى لنا ملامح اقتصادية إيجابية متوقعة مما سيجعل مصر فى مصافى الدول الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2025".

وألمحت إلى أن لكل أزمة خاسرون ورابحون محتملون، حيث دعت المجتمع المصرى لاقتناص الفرصة فى ظل التحديات العالمية التى تواجه اقتصاد دول العالم، وضرورة تكاتف الجميع والعمل على إعلاء مصلحة الجانب الوطنى للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومى التى تم تحقيقها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت أن صندوق النقد الدولى أشاد بأداء الاقتصاد المصرى وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% فى السنة المالية الحالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى نمو 3.6% فى عام 2019/2020، فى ظل تعافى محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة.

واستندت إلى إشارة صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصرى، حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى قد ساهموا فى الحد من آثار الأزمة.

ونوهت رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين التنظيم وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، إلى أنه ورد فى تقرير الصندوق أن مصر حققت أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بإنخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018/2019. هذا بالإضافة إلى إعلان منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة فى المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التى تتميز بها مصر رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.