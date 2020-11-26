دوت الخليج ينعى الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة

جدة - نرمين السيد - تتقدم أسرة موقع دوت الخليج بخالص العزاء إلى أسرة الحقوقى الوطنى البارز حافظ أبو سعدة، الذى وافته المنية مساء اليوم، راجين الله عزل وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.





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