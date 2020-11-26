«صوت الأمة» تنعى الحقوقي حافظ أبو سعدة

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تنعى جريدة صوت الأمة وفاة الحقوقي حافظ أبو سعدة، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي توفى مساء اليوم، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أعلنت نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقي حافظ أبو سعدة، المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مساء اليوم، الخميس. وكان حافظ أبو سعدة، قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
وفى وقت سابق، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك منظمات سياسية تستخدم شعار حقوق الإنسان وهو ما يفرق بين المنظمات الحقوقية التى تعمل من أجل مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، وأهم هذه المبادئ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، حتى لو شخص مقبوض عليه يكون الطلب الأساسي أن يحاكم محاكمة عادلة ويكون لديه حق الدفاع.
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