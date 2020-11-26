مياه سيناء: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار التقلبات الجوية المحتملة

وجّه اللواء أ ح مهندس سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة أثار التقلبات الجوية المحتملة.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستعداد المسبق لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات ؛ لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد رئيس الشركة بسيناء، بضرورة حصر جميع النقاط الساخنة خلال الأمطار ورفع حالة الطوارئ بجميع محطات الصرف الصحي لمواجهة أي كميات مياه تنتج عن الأمطار.

وأصدر تعليمات مشددة لرؤساء القطاعات و مديري المناطق للتأهب لمساعدة الشركات الشقيقة في حالات طوارئ الأمطار.

يذكر أن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلن تفعيل خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الالكتروني للشركة القابضة لـ 11 شركة تابعة لها، وهي شركات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – سوهاج – الأسكندرية - البحر الأحمر – مطروح – سيناء - بني سويف)، كمرحلة أولي يتبعها استكمال باقي الشركات في وقت قريب.

وأكد ممدوح رسلان أن الشركة تسعى جاهدة نحو تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.