وزيرة الثقافة تصل عزاء الموسيقار طارق عاكف وتقدم التعازي للأسرة

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل اثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الأعمال البارزة التى تمثل علامات فنية في مصر الوطن العربي وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .
يذكر ان الموسيقار الراحل طارق عاكف بدا حياته الفنية عازف أورج حتى شاهده المايسترو حمادة النادي، وأبدى إعجابه بموهبته وطلب منه العمل معه ، تعاون مع نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الغناء في مصر والوطن العربي وحصل على جائزة أفضل موزع موسيقي في الوطن العربي لمدة 10 سنوات من 1987 حتى عام 1997 وجائزة أفضل موزع موسيقى عام 2001 وشقيقة مهندس الصوت امين عاكف.
ولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.
وكان طارق عاكف يمتلك استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وراغب علامة وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.
ونعى عدد كبير من نجوم الفن،الموسيقار طارق عاكف، والذي وافته المنية صباح الأحد الماضي.
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