نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شركة فوري السريع بـ100.000 حنيه بدون ضمانات في 24 ساعة بأقساط شهرية متساوية وفترة سداد 24 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة فوري للتمويل عن طرح برامج تمويل مختلفة ومناسبة حتى مبلغ 100 ألف جنيه، كأحد البرامج التمويلية المختلفة التي أطلقتها شركة فوري للتمويل حيث يبدأ التمويل من 5000 الى 100 ألف جنيه، حيث يعتبر التمويل متناهي الصغر التي أطقته شركة فوري من أقوى وأفضل البرامج التمويلية والحلول المالية المناسبة للمستثمرين الصغار، والذين يخططون لتوسيع أعمالهم، من خلال الحصول على تمويل سريع من شركة فوري للتمويل التي أصبحت لها شهرة كبيرة في الخدمات المالية والتحويلات الإلكترونية، ونتابع معكم عن مميزات تمويل شركة فوري السريع.

مميزات الحصول على تمول فوري

هناك مجموعة من المميزات التي يفضلها عدد كبير من المستثمرين الصغار واليكم جانب من هذه المميزات.

الحصول على تمويل شركة فوري بدن ضمانات.

السرعة في الحصول على التمويل اللازم خلال يوم واحد.

مدة سداد التمويل تصل الى 24 شهر.

سداد القرض من خلال أقساط متساوية.

فائدة شهرية مناسبة تصل الى 3.6 %.

السهولة في الإجراءات.

شروط الحصول على تمويل فوري السريع

هناك مجموعة من الشروط البسيطة والميسرة التي أعلنت عنها شركة فوري للتمويل متناهي الصغر ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون الشخص لديه نشاط تجاري مؤسس بالفعل.

انتظار زيارة مندوب الشركة لتوقيع عقد التمويل.

أمثلة على تمويل فوري

في الجدول التالي نستعرض بعض الأمثلة وكيفية احتساب الأقساط الشهرية لسداد القرض حيث يمكنكم التعرف عليها حتى يسهل على العملاء الراغبين بالحصول على تمويل فوري المتناهي الصغر من الحصول على المعلومات اللازمة للتمويل.

مبلغ القرض ١٢ شهر ١٨ شهر ٢٤ شهر ٢٠،٠٠٠ جنيه ٢،١٠٠ جنيه ١،٥٠٠ جنيه ١،٣٠٠ جنيه ٥٠،٠٠٠ جنيه ٥،٢٠٠ جنيه ٣،٨٠٠ جنيه ٣،١٥٠ جنيه ١٠٠،٠٠٠ جنيه ١٠،٤٠٠ جنيه ٧،٦٠٠ جنيه ٦،٣٠٠ جنيه

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل فوري

هناك مجموعة من المستندات البسيطة للحصول على تمويل فوري السريع وهى كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة إثبات السكن محل الإقامة.

صورة من إثبات نشاط المحل.

طريقة الحصول على تمويل فوري

في حالة رغبة العميل بالحصول على تمويل من شركة فوري يرجى التواصل على الخط الساخن للشركة من خلال الرقم 19016 أو من خلال تعبئة بيانات الاستمارة الإلكترونية بالدخول على رابط استمارة طلب تقديم تمويل فوري وتعبئة البيانات المطلوبة، ويمكنكم الدخول على حاسبة تمويل فوري واختيار المبلغ المناسب وفترة السداد للتعرف على قيمة الأقساط المطلوب سدادها.