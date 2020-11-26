مشاورات بين مصر والسعودية والإمارات والأردن بشأن الأزمة السورية

جدة - نرمين السيد - عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن، اجتماعاً تشاورياً، اليوم الخميس، على مستوى كبار المسؤولين فى وزارات الخارجية، لبحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.





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