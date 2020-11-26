رسائل رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد.. «الساعى لخراب الأوطان»

جدة - نرمين السيد - لم يعد الناشط جمال عيد، يدهشنا بما يتفوه به يوميا على مواقع التواصل الاجتماعى، فكراهيته لمصر وللمصريين أصبحت معروفة، فهو دائم الهجوم على الجيش والشرطة المصرية، بل ومؤسسات وشخصيات لها باع طويل فى الوطنية والانتماء، عبر حساباته على السوشيال ميديا، أو فى الفضائيات المشبوهة التى يطل علينا منها كل فترة.





جميع ادعاءاته ومزاعمه، تثبت يوما بعد الآخر تحالفاته مع جماعة الخونة الإرهابية، مما يكشف المدى الذى وصل له جمال عيد، حيث يدعم توجهات الجماعة بالاخبار المغلوطة والتقارير الكاذبة، نجده ينشر فيديو على صفحته على "فيسبوك" ينتقد فيه وضع السجون فى مصر بالمتوحش، ويقارن مثلا السجون المصرية بالأمريكية، ضاربا بالقوانين المصرية عرض الحائط،.

كما انتقد حقوق الإنسان فى مصر، ولا يلتفت بأى حال من الأحوال لما يحدث فى الدول التى يضرب بها المثل هو ورفاقه، مثل النمسا وألمانيا وفرنسا وأمريكا، للحفاظ على أمن بلاهم، قال إن مجموعة من الأسماء متواجدون فى حبس انفرادى دون دليل واحد، ولكنها مجرد مزاعم وافتراءات.

ورغم تصريحات وبيانات وزارة الداخلية عن معاملة النزلاء فى السجون وكيفية معاملتهم، ورعايتهم صحيا، وتوضيح حجم التطور الذى له وصلت له السجون، من مستشفيات متطورة ومتابعة، إلا أننا نجده يستعين بتقارير عن منظمات خارجية على صفحته، ضاربا بعرض الحائط بيانات وزارة الداخلية والخارجية فى ملف حقوق الإنسان، وحرص مصر الشديد فى هذا الملف، والتأكيد المتواصل على أنه لا يوجد معتقلين فى مصر، ولكن الجميع يوجه له اتهامات وفقا للقانون ويتم محاكمته أمام قضاء نزيه وعادل.

كل هذا أثار غضب رواد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى، متسائلين: "لماذا تصمت جهات التحقيق على جمال عيد الساعى لخراب الأوطان العربية؟ وطالبوا بالتحقيق معه، كما ناشدوا من يتحدث عنهم أن يتقدموا ببلاغات للنيابة العامة ضده حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه خيانة هذا الوطن".