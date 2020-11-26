الخارجية: اجتماع رباعى عربى بمشاركة مصر لبحث سبل تسوية الأزمة السورية 

قالت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم الخميس، إن مصر والسعودية والإمارات والأردن عقدت اجتماعاً تشاورياً اليوم على مستوى كبار المسئولين فى وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السورى الشقيق.

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