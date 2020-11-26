  خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية لمدة 6أيام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار سقوط الأمطار على البلاد، حتى نهاية الأسبوع القادم، وتحديدًا يوم الأربعاء المقبل، على عدة مناطق بالجمهورية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة والرمال.

وتأتي خريطة سقوط الأمطار، كالتالي:

غدا الجمعة 27 نوفمبر

- السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى

السبت 28 نوفمبر

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

الأحد 29 نوفمبر

لا يوجد أمطار

الاثنين 30 نوفمبر

لا يوجد أمطار

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم)-

- الوجه البحري شمالا: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح - السلوم).

- السواحل الشمالية الشرقية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).

وناشد هيئة الأرصاد الجوية، كافة المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.