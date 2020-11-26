استشاري طب نفسي: الشك الدائم يدفع الزوج للخيانة

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي، إن العلاقة الزوجية مثل البذرة عندما تكون غير صالحة تنتج علاقة مشوهة.
وأوضح سليمان خلال استضافته في برنامج «3 ستات» التي تقدمه الفنانة سلوى محمد علي، والإعلاميتين إيمان يوسف، وسالي حماد، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن الشك أحد السلوكيات التي تدعو إلى «الخيانة من واسعة».
ولفت إلى أنه ليس بالضرورة أن تصدر الخيانة من شخصيات لا أخلاق لهم.
وأضاف أن الزوج أو الزوجة من الممكن أن يدفع أي منهما شريكه إلى الخيانة عبر الشك الدائم، كمثال من جانب الزوجة ووضع الزوج تحت ضغط بشكل مستمر مرجح أن يدفعه إلى الخيانة.
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