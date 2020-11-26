عاجل .. الكاف يعلن عن حكام "نهائي القرن"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين الحكم الجزائري "مصطفى غربال" حكم ساحة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك غدا الجمعة.

ويعاون غربال كل من، عبد الحق ايتشعلي ومقران جوراري، بينما سيتولي المغربي رضوان جيد تقنية الفار خلال هذا اللقاء، بالإضافة إلى الزامبي جاني سيكازوي كحكم رابع.

ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة ينتظرها جماهير الكرة في مصر وأفريقيا والوطن العربي على أحر من الجمر، حيث تعد قمة هي الأولى من نوعها، كون طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين.

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وتقام المباراة غدا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

