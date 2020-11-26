البنك العربي الأفريقي الدولي يخوض أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه



إيماناً من البنك العربي الأفريقي الدولي بأهمية قطاع التنمية العقارية واستمراراً لدور البنك في دعم وتشجيع قاطرة التنمية في ظل ما يشهده السوق من متغيرات اقتصادية ومجتمعية. تولى البنك العربي الأفريقي الدولي من خلال إدارة بنوك الاستثمار مهمة المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالاشتراك مع سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية. بالإضافة إلى دور البنك العربي الإفريقي الدولي من خلال إدارة الشركات والمؤسسات بالتعاون مع كلاً من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد في ضمان تغطية الاكتتاب هذا بالإضافة إلى تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب الخاص بالإصدار التاسع لسندات توريق الشركة المصرية للتوريق والذى تم إصداره على قوة إجمالي محفظة حقوق مالية لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6مليار جنيه والتي تعد أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز.

وشهدت تلك العملية تعاوناً كبيراً بين كافة أطراف العملية، حيث تم التوقيع في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020، وقد قام كلا من -ALCمكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للعملية ومكتبمحمد هلالGrant Thorntonبدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (AA+,AA,A)وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين.

ويأتي هذا الإصدار في ظل الصعوبات المحيطة بالقطاع نظراً لانتشار جائحة الكورونا هذا وقد لاقى الإصدار سالف الذكر دعماً من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت كل سبل التعاون لإنجاح تلك الإصدار.

والجدير بالذكر أن تلك العملية هي التعاون الخامس بين كل من البنك العربي الافريقي الدولي ومجموعة شركات بالم هيلز والذي يؤكد دعم البنك المستمر لمجموعة شركات بالم هيلز، هذا وتعد مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري والتي تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.



وفى ذلك الشأن علق شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقى الدولى:"تأتى صدارة العربي الافريقى منخبرته فى تقديم حلول تمويلية متكاملة و أيضاً دورهالريادي في تنويع إصدار أدوات التمويل بالسوق المصري

وأضاف "إيماناً منا بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري لما له من تأثير مباشر على ازدهار الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، لذا نحرص دائماً على العمل مع أكبر وأنجح الشركات في ذلك القطاع مثل مجموعة شركات بالم هيلز للتعميروالتى تعد إحدى شركاء النجاحلما يجمعنا بها من علاقات استراتيجية طويلة الأجل".