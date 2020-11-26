الاتحاد الأوربي يتدخل لحل صراع "تيجراي- أديس أبابا" ويبدأ البحث عن حل سياسي مع وقف الاعتداءات

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه هناك رسائل المبلغة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ميكونين خلال زيارته لبروكسل فإن الاتحاد الأوروبي، يتوقع من الحكومة الإثيوبية أن تتحلى بضبط النفس، وأن تتجنب المزيد من التصعيد؛ وعدم تطبيق عنف أو إجراءات عرقية محددة الهدف وهي مسألة حساسة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأكد في رسالة موجهة لأعضاء البرلمان الأوروبي، نقلتها وكالات الأنباء العالمية، أنه يتمسك بتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الحكومة تميز بين شعب تيغراي وجبهة تحرير شعب تيغراي، ولكن مع ذلك، لدينا تقارير حول إجراءات شاملة على أساس العرق.

وأوضح بوريل أنه وعتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإثيوبية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، ولضمان حرية الوصول إلى وسائل الإعلام، وأخيراً والأهم البحث عن حل سياسي عبر الحوار ووقف للأعمال العدائية دون تأخير.