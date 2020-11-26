قبل خمس سنوات.. مارادونا يزور حكم مباراة هدف اليد الشهيرة ويهديه تذكار (صور)

في واقعة لا تحدث كثيرا، زار النجم الأرجنتيني الراحل حديثا عن عالمنا "دييجو أرماندو مارادونا"، الحكم التونسي الدولي "علي بن ناصر" والذي كان حكم الساحة في مباراة الأرجنتين وانجلترا في قبل نهائي كأس العالم 1986، والتي سجل فيها مارادونا هدفه الشهير باليد.

وفاجأ مارادونا الحكم بن ناصر منذ خمس سنوات بزيارته له، حيث أهداه وقتها القميص الخاص به موقعا منه، فيما أهداه الحكم التونسي صورتهما في المباراة.

وانتهت تلك المباراة الشهيرة بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1، حيث تقدمت الأرجنتين أولًا في الدقيقة 51 عندما سجل مارادونا هدفاً بيده في مرمى الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون وسط اعترضات إنجليزية لم يلقى الحكم التونسي علي بن ناصر لها بالاً محتسباً الهدف. بعدها بثلاث دقائق كثر هتاف المشجعين عندما سجل مارادونا هدفاً آخر بعدما تجاوز 7 لاعبين من لاعبي منتخب إنجلترا لكرة القدم و الحارس بيتر شيلتون، ليودع الكرة في الشباك، معلناً تأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية، على الرغم من تقليص انجلترا للنتيجة بواسطة جاري لينيكر في الدقيقية 81.

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