اتصالات مصر ترعي أكاديمية البورلسى للأسكواش

أعلنت اتصالات مصر عن رعايتها أكاديمية البورلسي للأسكواش، ضمن تشجيعها للأنشطة الرياضة المختلفة في إطار خدمة اتصالات سبورت.

خدمات اتصالات مصر

وارتدىالرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر حازم متولي وعمر البرلسى ، بطل العالم السابق والرئيس التنفيذي لأكاديمية البورلسى للاسكواش، قمصان الأكاديمية لعام 2021. وارتدىالرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر حازم متولي وعمر البرلسى ، بطل العالم السابق والرئيس التنفيذي لأكاديمية البورلسى للاسكواش، قمصان الأكاديمية لعام 2021.



اتصالات سبورت



خدمة et sport اتصالات من ابرز الخدمات التي يرغب كثير من الاشخاص في معرفة طريقة الغاء خدمة رسائل اتصالات اتي سبورت et sport الاخبارية إحدى خدمات اخبار الرياضة التي يتم تقديمها عن طريق الرسائل النصية القصيرة sms وذلك مقابل سحب جزء من الرصيد بصورة يومية أو شهرية.



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