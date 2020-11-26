الهيئات البرلمانية والأدوات الرقابية وتعديل الدستور.. الكاتب الصحفي عمرو الديب يشرح أهم مواد لائحة الشيوخ

استعرض الكاتب الصحفى، والمتخصص فى الشأن البرلمانى، عمرو الديب، رئيس تحرير موقع "تحيا مصر"، أبرز المواد التى نصت عليها لائحة مجلس الشيوخ، والتى انتهت لجنة الصياغة من إعدادها، والمقرر طرحها للمناقشة فى الجلسة العامة، يوم 29 المقبل.
وقدم الديب خلال فيديو له، أبرز المواد التى تتضمنها اللائحة، والتى تتكون من 193 مادة، ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية، ومنها الخطوط الرئيسية للجنة القيم، وما يتعلق بالهيئات البرلمانية، والأدوات الرقابية المحددة لمجلس الشيوخ، ومقارنتها بالنواب.
لجنة القيم
وقال الكاتب الصحفى، عمرو الديب:" نصت اللائحة المُعدة من لجنة الصياغة، على أن تكون لجنة القيم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والأقرب لتوليها هو المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد".
الهيئات البرلمانية
فسر عمرو الديب ما يتعلق بالمواد المتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية، وقال خلال حديثه:" يحق لكل حزب وفقًا للائحة أن يُشكل هيئة برلمانية داخل المجلس، بشرط أن تكون له 3 مقاعد وأكثر، ويُمثل بذلك فى اللجنة العامة، التى تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية، وهم بالتالى:" مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهورى، مصر الحديثة، الوفد، المؤتمر، التجمع، الإصلاح والتنمية، المصرى الديموقراطى".
بينما تُحرم 8 أحزاب من تشكيل هيئات برلمانية، وهم:" الحركة الوطنية، الحرية، الإصلاح والنهضة، إرادة جيل، حزب السادات، حزب العدل، حزب الجمهورى، حزب النور".
وأشار الديب إلى أن اللائحة نصت على أن هيئة المكتب ستكون من الرئيس والوكيلين، ولا يمكن انتخابهم أكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ
أوضح رئيس تحرير موقع "تحيا مصر"، خلال حديثه أبرز ما يتعلق بالأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ، وقال فى هذا الشأن:" تختلف الأدوات الرقابية لمجلس الشيوخ، عن النواب، ويتمثل ذلك فى أن البرلمان يملك 6 أدوات رقابية، وهم بالترتيب، السؤال، طلب الإحاطة، البيان العاجل، طلب مناقشة عامة، الاستجواب، الاقتراح برغبة"، بينما مُحدد فى الشيوخ وفقًا للائحة أداتين رقابتين، وهم طلب مناقشة عامة، الاقتراح برغبة".
وتابع الديب، يحق لكل 20 عضو تقديم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فى موضوع بعينه.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة، وهى الأداة الثانية الثانية، قال الديب:" يحق لكل عضو وفقًا للائحة أن يقدم اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص عمل المجلس، ويٌقدم لرئيس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء".
تعديل الدستور
فسر الكاتب الصحفى، عمرو الديب، أبرز ما يتعلق بدور المجلس فى تعديل الدستور، وقال:" نصت اللائحة على أنه لو أراد رئيس الجمهورية، تعديل مادة أو أكثر، من مواد الدستور، عليه أن يُخطر مجلس الشيوخ، بالمواد وأسبابها، ومبررات التعديل، ومن ثم يُخطر رئيس المجلس الأعضاء فى مدة 24 ساعة".
وتابع، وفقَا للدستور يحق لخمس أعضاء مجلس النواب، تقديم مادة أو أكثر من الدستور، للأعضاء فى الجلسة العامة، وإذا حصل على الموافقة، يُعرض على مجلس الشيوخ لاستيضاح رأيه".
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