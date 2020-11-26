كل ماتريدون معرفته عن القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

ينشر تحيا مصر مصر كافة التفاصيل عن القرض الشخصي من بنك الأهلي المصري لاسيما أن القروض يهتم بالحصول عليها الكثير من المواطنين، ويوفر البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب أو عدم تحويله إلى البنك.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

- يبلغ الحد الأقصى للقرض قيمة تصل إلى مليون ألف جنيه في حالة تحويل الراتب إلى البنك، و300 ألف جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب.

- تصل فترة السداد إلى 10 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، وتصل إلى 4 سنوات فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.



- تتراوح الفائدة من 15.75% وإلى 18.5%.

والجدير بالذكر أن يشترط البنك الأهلي المصري أن يكون الحد الأدنى للراتب 1000 جنيه.

