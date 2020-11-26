مارجريت عازر تنعي الدكتور حافظ أبو سعده

تنعى النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببالغ الحزن و المواساة الفقيد الدكتور حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، والذى وافته المنيه اليوم، اثر اصابته بفيروس كورونا القاتل.
وقالت" عازر"، خلال البيان الصادر لها، إن الدولة المصرية اليوم خسرت ناشط حقوقي كبير، حرص دائما على تقديم كافة الحقوق للمواطنين، وله تاريخ مشرف يذكر له خلال الايام المقبلة، خاصة وانه كان يعارض دائما جماعه الاخوان الارهابية.
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وتتقدم "عازر"، بخالص التعازي والمواساة للاستاذة نهاد ابو القمصان أرملة المغفور له ولاسرته ، داعيا الله عز وجل ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.
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