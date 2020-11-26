ضبط أسلحة ثقيلة فى منزل أحمد عبدالسلام قوره بعد فوزه في انتخابات النواب بسوهاج

شنت أجهزة الأمن بسوهاج مدعومة بقوات قتالية، بالتعاون مع الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزى، بعدة حملات على منزل أحد المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب، لضبط الأسلحة الثقيلة و"الجرينوف"، ونصف بوصة التي ظهرت فى فيديو متداول على شبكة التواصل الاجتماعى داخل منزل المرشح، وإطلاق نار كثيف ابتهاجًا بفوزه في الانتخابات ليلة إعلان النتيجة.

كانت تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضبط كافة الأسلحة الثقيلة والآلية التى ظهرت على شبكة التواصل الاجتماعى ليلة إعلان نتائج جولة الإعاده بمحافظة سوهاج داخل دواوين بعض المرشحين الفائزين.

قامت حملات مكبرة بقيادة اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى، بمداهمة منزل المرشح.



لضبط الأسلحة التى ظهرت فى الفيديو المتداول والأشخاص الذين كانوا يطلقون النيران في الهواء بكثافة داخل منزله ابتهاجا بفوزه.

