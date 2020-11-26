الصحة: استطعنا القضاء على فيروس سي في 7 شهور رغم إجراءات مواجهة كورونا.. هالة زايد: الفريق الراحل العصار كان شريكا أصليا في تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة نجحت في القضاء على فيروس سي في غضون 7 شهور، وذلك رغم التحديات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزيرة الصحة أن الفريق الراحل محمد العصار كان شريكا أصليا في تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات. مضيفة أن الوزارة نجحت في القضاء على فيروس سي في غضون 7 شهور، وذلك رغم التحديات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم.. شكرا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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هذا الملتقى يأتى ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.

