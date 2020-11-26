محافظ المنيا : الانتهاء من 42 مشروع صرف صحى ومعالجة بتكلفة 349 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد القاضى أن قطاع المياه والصرف الصحى يحظى باهتمام كبير، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، للعمل على توفير وتحسين كافة الخدمات الأساسية للمواطن، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحى بمركز ومدينة المنيا، فى 13 قرية، بإجمالى تكلفة 349 مليون جنيه.

وكلف محافظ المنيا، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة المشروعات الجارى العمل بها فى قطاع المياه والصرف الصحى، لدفع العمل بها وإنجازها فى أقرب وقت.

وعقد السكرتير العام للمحافظة اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من مشروعات الصرف الصحى، لإدراجها فى خطة العام المالى 2021 / 2022، وتحديد أولويات العمل لإقامة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى مختلف مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وأشار السكرتير العام، إلى أن المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، تتمثل فى إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحى بالمناطق المحرومة، بالإضافة لإجراء أعمال التوسعة بالشبكات داخل المحطات، كما يتم اجراء اعمال زيادة السعة التخزينية داخل المحطات التى تحتاج لإضافة سعة تخزينية.

واستعرض السكرتير العام، البدائل والمقترحات لإقامة تلك المشروعات على أرض المحافظة فى مختلف المدن والمراكز، بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية، لوضع المخططات التفصيلية لإقامة تلك المشروعات.

وجه النجار بالمرور على المواقع المقترحة، لإنشاء تلك المشروعات مع إجراء المعاينات على الطبيعة، بالتنسيق مع شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والوحدة المحلية، لوضع دراسات شاملة ودقيقة لاستيفاء كافة الإجراءات والبيانات قبل إدراج تلك المشروعات فى خطة العام المالى.