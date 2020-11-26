صور .. ندوة ثقافية للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين

جدة - نرمين السيد - عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، بمقرها، ندوة ثقافية لمتدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بحضور الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق؛ فى ضوء أنشطة البرنامج وحرص الأكاديمية على تنمية الوعى الثقافى للمتدربين وتبادل وجهات النظر فيما بينهم.





دارت الندوة حول تحليل ومناقشة كتاب "ماذا حدث للمصريين؟" للمفكر الكبير الدكتور جلال أمين، الذى يحلل فيه ما حدث من تغيرات فى حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف الثانى من القرن الماضى عبر أسلوب ساخر جذاب.

وتناولت الندوة نبذة تعريفية عن مؤلف الكتاب، وفتح جلسة حوارية عن آراء متدربى البرنامج وما استفادوا وتوصلوا إليه من قراءتهم لهذا الكتاب، بالإضافة إلى طرح المتدربون عددًا من الأسئلة على الدكتور محمد صابر لإيضاح بعض النقاط والقضايا التى تناولها الكتاب، كما تم تقديم أوراق بحثية عن محاور الكتاب ورؤياهم فى ختام الندوة.







ويهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى الدفعة الثانية فى شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة فى 7 نوفمبر الحالى وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظرى، و3 أشهر تدريب ميدانى.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنشئت بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.