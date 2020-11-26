السيدة انتصار السيسى : الرئيس كان مهتم بدراستى وساعدنى فى أعمال المنزل

جدة - نرمين السيد - وأضافت حرم السيد رئيس الجمهورية، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أن الرئيس السيسى كان رجلًا جادًّا منذ بداية حياته معها، وكان له شخصية مستقلة بذاته منذ بداية حياته.
وتابعت: "من هو وصغير وهو بيحب شغله جدا، وبيحب المتابعة والتواصل، ويحب كل تفصيلة فيه".
وواصلت حديثها: "كان بيحب فى بداية جوازنا إن اللى ييجى يباركلنا لازم يعزمه على الأكل فدى كانت فرصه إنى أتعلم".
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