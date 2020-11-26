السيدة انتصار السيسى تتحدث عن بداية ارتباطها بالرئيس

جدة - نرمين السيد - تحدثت السيدة انتصار السيسى، فى لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس على فضائية dmc اليوم، عن بداية علاقتها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "ارتبطنا لما كان لسه فى الكلية، إحنا قرايب، هو ليه رأى مميز، وإنسان جاد، وأنا بطبيعتى هادية شوية".





وأوضحت: "كنت ساعتها بذاكر ثانوية وأيام امتحانات، أول ما كلمنى محستش إنه حد جاى يحب، فكانت البداية فيها جدية تحسسك إن الإنسان ده مسؤول، لأنه هيبقى ظابط وهيبقى مسؤول". واستكملت السيدة انتصار حديثها: "أى زوجة ظابط متحملة المسؤولية كلها من الألف للياء؛ مسؤولية البيت ومسؤولية الأبناء، لكن ده مش معناه إنه منفصل عن البيت، فى المواضيع كلها بتواصل معاه". وتابعت: "كلمنى وهو ماشى وقال هاجى الصبح أسلم عليكى قبل ما أروح الكلية، وبعدها حسيت إحساس تانى خالص".

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