بدأ منذ قليل اللقاء الذى تستضيف فيه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC.

السيدة انتصار السيسي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء حوار السيدة انتصار السيسي في حلقة خاصة مع إسعاد يونس على DMC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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