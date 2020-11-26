حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أول لقاء بينهما: البداية تحسسك إن الإنسان دا مسؤول

روت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول لقاء بينهما، قائلة: «هو جه عند جدتى اللى هى خالته، أول ما كلمنى ماحستش إنه واحد جاى يحب، دا بيقولى انت بتذاكرى كويس، وقالى ورينى كده - كنت عاملة جدول امتحانات – قالى ذاكرى كويس، لأن المذاكرة دى هي اللى هتوقف جنبنا، قلتله: جنب مين؟ أنا أصلا لسه يدوب بتعرف».

وأضافت حرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية (DMC): «كانت البداية فيها جدية، تحسسك إن الإنسان دا مسؤول، واتكلمنا وعرفت منه إيه السبب اللى خلاه يبقى عاوز المواصفات دى، لأنه هيبقى ضابط، وهيبقى مسؤول، ومش هيكون متواجد بالبيت فعاوز اللى يختراها تكون قد المسؤولية اللى هتمشى معاه مشوار حياته». وكانت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، قد أعلنت استضافة سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين، عبر شاشة DMC. وقالت الإعلامية إسعاد يونس فى برومو الحلقة: «شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر». وتابعت الفنانة إسعاد يونس: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".

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