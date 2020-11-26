ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع.. فيديو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، في ظل استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، على خلفية تغطية مراكزهم المالية المكشوفة «المارجن» لدى شركات السمسرة .

وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية جلسة اليوم جلسة نهاية الاسبوع ونهاية الشهر وعدم تغاير ملحوظ في اداء المؤشرات. المؤشر الرئيسي للبورصة يصل الي 11000 نقطة ثم يعاود الانخفاض أدناها ثم يعاود مرة اخري الارتفاع وهو يسير في القناة السعرية بين 11000 نقطة اعلاها و10900 نقطة ادناها .

وأضافت رمسيس أنه من الواضح من اداء البنك التجاري الدولي ان عليه قيودا في سعر اسهمه حيث يرتفع ليصل الي 64 جنيها للسهم وينخفض ليصل الي 62 جنيها للسهم وما بينهما يكون في مجموعة من التداولات .

وأشارت رمسيس إلى انه يوجد حالة من الرقود موجودة لدي المتعاملين وخصوصا المؤسسات المالية المحلية في اداء الاسهم القيادية في نوع من عدم ضخ السيولة الجيدة بها بسبب اهتمامهم بشراء سندات واذون الخزانة التي يمكن أن تضمن لهم الحصول علي فائدة يمكن ان تفيدهم في وثائق الاستثمار في نهاية السنة المالية .

وتابعت رمسيس أن سوق الاوراق المالية يسير علي وتيرة رغم ارتفاع المعاملات اليومية الي 2 مليار جنيه يوميا ولكن هذه السيولة لم تظهر علي المؤشرات بسبب وجود بعض الصفقات في السوق وفي اسهم يتم التداول عليها فترتفع ولكن مع تحجيم السوق مع التداول والمتاجرات السريعة تنخفض هذه الاسهم مرة اخري .

الجدير بالذكر ان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 636.418 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10980 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.85%، ليغلق عند مستوى 2177 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 13137 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 4239 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.41%، ليغلق عند مستوى 2008 نقاط، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.25%، ليغلق عند مستوى 2946 نقطة.