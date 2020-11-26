نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر ينعى الصادق المهدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الأزهر الشريف، رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وأكد، أن الصادق المهدي أحد رجال الفكر والحوار في السودان، أفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته، متسلحًا بالتسامح والحكمة.

وتقدم الأزهر، بخالص العزاء والمواساة إلى السودان، قيادة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.