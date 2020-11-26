السيدة انتصار السيسي: الرئيس منذ صغره كان جادًا وملتزمًا وله رأى

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بداية الارتباط بالسيد الرئيس كانت فى مرحلة الثانوية العامة، عندما كان طالبًا فى الكلية الحربية، بينما كانت هى فى مرحلة الثانوية.

وكشفت السيدة انتصار، إن الرئيس السيسي كان رجلًا منذ البداية، على قدر كبير من المسئولية، ولصلة القرابة بينهم، أقدم على الزواج منها، وبدى منذ صغره، جادًا، وله رأى مميز.

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".