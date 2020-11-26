السيدة انتصار السيسي: والده الرئيس كانت دائمًا تشجعنى وتدعمني

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي:" الرئيس منذ صغره كان رجلًا له حس إنساني، وعائلي جدًا، ودائما ما كان يدعمنى".

وتابعت، كان يسيطر الجو الأسرى على عائلتنا، فقد كانت صلة القرابة، عامل على تواصل المحبة والود بيننا".

وكشفت السيدة انتصار، أن والده السيد الرئيس كانت دائمًا ما تشجعها، وتعاملها بشكل إنساني وكانت على قدر كبير من المحبة لكل الناس".

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".