النائب مصطفى بكري: فايزة أبو النجا فضحت منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن السفيرة فايزة أبو النجا، فضحت منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج في 2012 وفضحتهم في مجلس النواب حينها.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فايزة أبو النجا كشفت أن مصر خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى نوفمبر 2011، تم توزيع مليار و200 مليون جنيه على الفوضى حينها.

وكشف بكري أن المسئولين في فرنسا، أو الإدارة الأمريكية الجديدة، أو في بريطانيا، وفي عدد من البلدان الأخرى، الكل لا يتوقف عن توجيه الانتقادات لمصر، لأن مصر أعملت حقها القانوني في محاسبة من أفشى المعلومات التي تسيء إلى مصر واجتمعوا مع سفراء الاتحاد الأوروبي ضمن كيان غير قانوني، تم إطلاق عليه اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هي عبارة عن شركة تم تأسيسها في الأمم المتحدة، ولا تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وهذا أول خطأ والخروج على النظام الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.



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وأشار بكري إلى أن الطابور الخامس هو من يقوم بتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، وينفذه النشطاء الذين تم تدريبهم في الخارج، وفصيل الإسلام السياسي وهم الإخوان، ومنظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج.