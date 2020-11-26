أستاذ بجامعة «جورج تاون»: بايدن يسير على خطى ترامب

قال إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون في واشنطن، إن الرئيس ترامب استهدف منذ اليوم الأول لتسلمه السلطة من خلال مقال في جريدة «واشنطن بوست» زعم تزوير الانتخابات، واتهامه بالتواطئ مع الروس ودعوات لعزله.
وأضاف غريب في مداخلة عبر «سكاي» من واشنطن مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن ترامب واجهة تحديات ليس فقط من الديمقراطيين لكن من بعض الجمهوريين.
وأشار أستاذ العلوم السياسي، إلى أن التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة، حالة الانقسام التي خلفها ترامب، وكوفيد-19، مؤكدا أن إعادة اللحمة والهوية الأمريكية تقع حاليا على عاتق الرئيس المنتخب.
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ورأى أن قرار الإغلاق تزامنا مع الموجة الثالثة لكورونا التي تشهدها الولايات المتحدة لن تتخذه إدارة بايدن فقط، إنما حكام الولايات هم من يقررون، متوقعا في الوقت ذاته حدوث بعض التغييرات على أقوال ووعود بايدن وإدارته الجديدة، مع تسلمه السلطة، بل مرجح أن ينتهج بعض سياسات ترامب.
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