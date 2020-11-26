خبير علاقات دولية: السعودية قدمت 21 مليار دولار لتطوير النظام الصحي العالمي خوفا من كورونا

قال عبد الله دنش، الخبير في العلاقات الدولية، إن المملكة العربية السعودية قامت بقيادة اجتماعات مجموعة العشرين في دورتها الـ 15 بشكل ناجح، وتعهد المشاركين على توحيد الجهود للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، وأكدت السعودية على أهمية التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف عبد الله الدنش، الخبير في العلاقات الدولية، عن أن السعودية على أتم الاستعداد لاستقبال أعضاء مجموعة العشرين في المملكة العربية حضوريًا لكن بسبب آثار جائحة كورونا تم استضافة القمة افتراضيًا، التي نجحت بشكل كبير وحققت القمة أهدافها المطلوبة.

وتابع أن المملكة العربية السعودية قدمت رسالة في القمة من أجل بناء عالم أكبر وأكثر استدامة، وإدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا بشكل احترافي، وقامت بتقديم 11 تريليون دولار لدعم الشركات والأفراد من الجائحة، و21 مليار دولار لتطوير النظام الصحي العالمي، و 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للجائحة.



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وأضاف عبدالله دنش أن السعودية تواصل دعمها للجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتوفير العلاجات، موضحا أن تكاتف الجهود لأعضاء مجموعة العشرين ليحصل الجميع على علاج ولقاح فيروس كورونا، وأكدت السعودية أن توفر لقاح كورونا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.