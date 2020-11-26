مصطفى بكري: المرشحون المستقلون أثبتوا تواجدهم الكبير في كل الدوائر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرشحين المستقلون أثبتوا تواجدهم الكبير في كل الدوائر خلال الانتخابات البرلمانية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا على مشارف الانتهاء الكامل لها بانتظار الجولة الثانية من الاعادة للمرحلة الثانية، وشارك في انتخابات مجلس النواب 3964 مرشحًا منهم 3094 مستقلًا، و869 مرشحًا حزبيًا.

وتابع بكري أن في المرحله الأولى في 14 محافظه شارك 9 ملايين ناخب بنسبة بلغت 28% من الناخبين المسجلين، كما شارك في تلك الانتخابات 35 حزبا سياسيا من إجمالي 104 أحزاب سياسية بينما لم يشارك 69 حزبًا.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أنه في العموم أكدت نتائج الانتخابات في المجلسين الشيوخ والنواب على أن الأحزاب المصرية غير موجودة بشكل قوي علي الأرض، وكشفت النتائج عن عدم وجود سوي مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وعدد محدود من الأحزاب الأخري ينافسهم المستقلون في جميع الدوائر.



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