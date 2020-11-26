انتصار السيسي تكشف جانب فريد من شخصية الرئيس

أكدت انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات شخصية فريدة من نوعها ولن تتغير مع الزمن، لافتة إلى أنه منذ معرفتها به يتسم بتلك الصفات الحانية.

وأوضحت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، أن الرئيس إنسان معروف بحنيته على أسرته بالكامل الصغيرة والكبيرة.

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي:" الرئيس منذ صغره كان رجلًا له حس إنساني، وعائلي جدًا، ودائما ما كان يدعمنى".

وتابعت، كان يسيطر الجو الأسرى على عائلتنا، فقد كانت صلة القرابة، عامل على تواصل المحبة والود بيننا".

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وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.