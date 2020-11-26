السيدة انتصار السيسي: اكتر وقت بيسعد الرئيس لما يشوف الناس مبسوطة

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس يحب الاعتماد على نفسه منذ الصغر، فابالرغم من أن والده كان ميسور الحال، لكنه فضل الاعتماد على ذاته".

وتابعت قرينة الرئيس السيسي، إن أكثر ما يسعد الرئيس لما يشوف الناس مبسوطة، لما يشوف الأعمال اللى بيقدمها بتحقق نجاح، وأن يكون الناس سعيدة بتلك المشاريع".

بقالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، إن الرئيس بيحب كل أنواع الخضار، والأولاد كذلك، والسلطة لازم تكون معمولة كويس جدا، وكنت أقدم الأكلات الشرقية لأسرتنا منذ الصغر.

الحلو بيحبوا منذ الصغر الكنافة والبسبوسة

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".