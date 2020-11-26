انتصار السيسي: "حفل زفافي وافق يوم الخميس والرئيس نزل الشغل يوم الأحد"

صرحت السيدة انتصار السيسي، أن حياتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رسمية منذ الوهلة الأولى، لافتة إلى أن ارتباطهما بدأ بجملة "أنا جاي بكرة لطلبك رسميًا".

وأوضحت "السيسي"، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، أن حفل زفافها على الرئيس السيسي تم يوم الخميس، ليواصل زوجها العمل يوم الأحد بشكل طبيعي.

وأضافت: "الرئيس كان لا يزال طالبًا في الكلية الحربية وأن زوجات الضباط يتحملن مسؤولية كبيرة.. لكني وجدت مساندة دائمة من زوجي حتى أثناء وجوده في مناطق بعيدة".

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وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

