السيدة انتصار السيسي: أقتنى الملابس المصرية.. وأحب الأعمال التراثية

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي: اشتريت من معرض تراثنا، حاجات كتير، لأن الشباب هناك مميز للغاية، وبيقدم حاجات مبهرة ومشرفة لمصر".

وكشفت أنها تحب شراء المفارش، والأشياء المميزة والمزخرفة، وأكدت أن أغلب الملابس التى تقتنيها لنفسها، من صناعة مصرية".

وتنفرد الإعلامية إسعاد يونس اليوم الخميس، بحوارها مع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى لقاء خاص ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة dmc، ويعتبر اللقاء الأول لقرينة الرئيس على شاشات التليفزيون.

وعرضت إسعاد يونس البرومو الخاص بالحلقة الاستثنائية، وكانت تحكي خلاله عن شهر نوفمبر باعتباره شهر ميلاد الرئيس السيسي، قائلة: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهما بقيمة بلد مهم بحجم مصر".